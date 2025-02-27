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Поврежденный обстрелом детсад в Одессе придется снести

27 февраля 2025 11:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Детский сад в Одессе снесут — почему
Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Детский сад в Киевском районе Одессы, который пострадал во время обстрела в ночь на 19 февраля, нуждается в полной перестройке. Согласно заключению экспертов, заведение ремонту не подлежит.

Об этом сообщают журналисты Суспільного.

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Основной удар пришелся на территорию рядом с фасадом, из-за чего была повреждена несущая стена. Поэтому сейчас планируют перенести все вещи и оборудование в другие образовательные учреждения, для того чтобы подготовить здание к сносу. Отстроить новый садик на этом месте в горсовете обещают в течение года.

"Первое, что нужно сделать, чем мы сейчас занимаемся, — это перевезти те материальные ценности, которые есть в этом саду: мебель, которую мы все видели новенькую, кухонное оборудование, в другие учебные заведения, чтобы это сохранить. Затем будет, наверное, проводиться процедура сноса этого здания. Я думаю, что это не один год даже", — говорит руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Поврежденный обстрелом детсад в Одессе придется снести - фото 1
Поврежденная стена сада. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как изменилась Одесса за три года войны. А также о том, благодаря чему садики в Киевском районе начали работать.

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