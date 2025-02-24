Вражеские атаки на Одессу за три года войны

Одесский морвокзал после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

За 1097 дней войны жизнь каждого украинца изменилась кардинально. Города теперь вообще не узнать, а некоторые из них вообще исчезли с земли. За три года мы научились обходиться без света, тепла и воды. Приспосабливаться, становиться сильнее, объединяться — эти слова стали девизом настоящего времени для одесситов. Постоянные обстрелы не сломили дух, но на городе отразились.

Журналисты Новини.LIVE решили собрать главные моменты за три года войны, которые навсегда останутся в памяти одесситов.

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Статистика войны

За три года войны Одесская область была атакована почти 715 раз. Враг не жалел боеприпасов и пытался уничтожить как можно больше зданий и людей. Статистика удручающая:

456 — БпЛА/"шахед"

192 — крылатые ракеты

86 — баллистические ракеты

1 — КАБ/авиабомба

10 — не определенный тип

Многие исторические памятники, культурные объекты и жилые дома были повреждены или разрушены. Однако самой большой потерей для города все же остается гражданское население, которое погибло от действий врага. По официальным данным, погибло 187 человек, из которых 175 взрослых и 12 детей. Количество раненых составило 897 человек, из которых 67 детей.

Первые жертвы в Одессе

Накануне Пасхи, когда все готовились к празднику и на тревогу уже не реагировали, в городе прогремел сильный взрыв. Распространились слухи — ракета прилетала в жилой дом, есть пострадавшие. Так 23 апреля 2022 года стало еще одной трагической датой для Одессы. В ЖК "Тирас" погибли восемь человек, среди которых — трехмесячная Кира Глодан, ее мама Валерия и бабушка Людмила. Единственный, кто выжил из семьи, — отец младенца Юрий Глодан. Позже он ушел на фронт добровольцем. В ноябре 2023 года Юрий погиб на восточном направлении, служа в составе Третьей штурмовой бригады. Семья Глодан стала первой одесской семьей, которых полностью забрала война.

Попадание в ЖК "Тирас". Фото: Одесский городской совет

Атака на Сергеевку

Уже летом, 1 июля 2022 года, враг нанес удар по курортному поселку Сергеевка, выпустив из авиации сразу три ракеты. В результате атаки были разрушены многоэтажка и база отдыха. Погибло 22 человека, среди которых самым молодым стал 11-летний ребенок. А попрощаться с тренером и президентом детского футбольного клуба "Атлетик" Александром Шишковым, который находился с детьми в этот момент там на тренировке, пришли тысячи одесситов.

Разрушенный дом в Сергеевке. Фото: ГСЧС

Спасо-Преображенский собор

Россияне запускали свои ракеты по жилым домам, музеям и даже церквям. Так, первым пострадал Свято-Иверский мужской монастырь и его монахи. Но никто не ожидал удара по главному собору Одессы Спасо-Преображенскому, который был восстановлен за деньги одесситов. История с храмом, можно сказать, повторилась, ведь впервые этот собор взрывал советский режим. В результате атаки ночь на 23 июля по центру города пострадали, кроме храма, 25 жилых домов, учебные заведения. Тогда россияне применили различные типы ракет, Х-22, П-800 "Оникс", КРМБ "Калибр", "Искандер-М/К". В ту ночь от агрессора пострадали 17 человек, из которых трое были детьми.

Спасо-Преображенский собор после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Магазины и торговые центры

Неоднократно российские ракеты прилетали и по продуктовым магазинам. Так, склады "Таврии" оказывались под ударом дважды. "Кинжалы" летели и в направлении торгового центра "Ривьера" — в результате ТЦ был разрушен практически полностью, понадобилось больше года, чтобы его восстанавить. А вот один из крупнейших гипермаркетов города Fozzy восстанавливать не будут. По мнению россиян, именно в этих торговых павильонах между продуктами и бутиками было оружие и передовая технология, переданная нам Западом.

Разбитый одесский гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

Гостиница "Одесса" и морвокзал

Одна из визитных карточек Одессы — морвокзал. Здесь давались концерты под открытым небом, проводились выставки, отправлялись прогулочные катера. Считалось, что если у вас нет фотографии у Дюка и с Потемкинской лестницы на морвокзал — то вы не были в Южной Пальмире. 25 сентября 2023 года россияне прямым попаданием уничтожили отель "Одесса" и морские ворота города. Теперь разрушенные дома стали символом "русского мира" и их любви к Одессе.

Отель на морвокзале после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Самая кровавая атака

Трагедию, которую забыть просто невозможно, случилась 2 марта прошлого года. В результате попадания дрона в девятиэтажный жилой дом на проспекте Владимира Великого погибло 12 человек, из которых 5 детей. Удар произошел посреди ночи, когда жители отдыхали в своих кроватях. В результате взрыва был полностью разрушен подъезд дома. Работы по поиску людей вели несколько дней, но живых так и не нашли. Эта трагедия стала одним из самых болезненных ударов по городу, в очередной раз доказывая, что враг целенаправленно уничтожает гражданское население.

Новые приемы атаки

Уже через две недели, 15 марта, враг начал применять баллистические ракеты. Посреди дня была выпущена одна ракета по рекреационной зоне. Когда на место прибыли спасатели, враг нанес повторный удар, целенаправленно увеличив количество жертв. В результате атаки погиб 21 человек, среди которых были местные жители, медики и спасатели. Еще 74 человека получили ранения различной степени тяжести. Значительные повреждения получили 65 частных домов, газопровод, станция технического обслуживания, а также четыре дома были полностью разрушены.

"Замок Гарри Поттера"

В конце апреля оккупанты нанесли удар вблизи морского побережья, впервые применив баллистическую ракету "Искандер-М" со шрапнелью внутри. Впоследствии такие ракеты стали более частым инструментом террора. Значительным разрушениям подвергся дворец студентов Одесского Международного гуманитарного университета, известный как "замок Гарри Поттера", на крышу которого упала ракета.

Атака была произведена вечером, когда многие вышли на прогулку, был хороший теплый весенний день, люди просто не успели добежать до убежища поблизости. Стоит отметить, что на трассе здоровья тогда еще не было ни одного переносного укрытия. В результате атаки четыре человека погибли и 28 раненых, среди которых двое детей и беременная женщина. Четверо пострадавших были в тяжелом состоянии. Среди них была четырехлетняя Злата, которая получила тяжелое осколочное ранение. Она провела некоторое время в коме, а врачи почти месяц боролись за ее жизнь. История этой девочки всколыхнула весь город, но, к сожалению, 23 мая ее сердце остановилось.

Удар по Бристолю

Одной из самых больших потерь уже в 2025 году для Одессы стало уничтожение еще одной визитной карточки города — одной из старейших гостинец "Бристоль". Пока эксперты не дали заключения, можно ли ее вообще восстановить. Уничтожены аутентичные лестницы, крыша и часть здания. В результате попадания ракеты взрывной волной были повреждены более 20 зданий, в том числе 19 исторических памятников. Среди них областная филармония, отделение литературного музея (бывший музей Пушкина), здание "Общества взаимного кредита" постройки начала XX века и тому подобное. К счастью, жертв не было, но три человека получили ранения.

Одесская гостиница "Бристоль" после попадания ракеты. Фото: телеграм-канал Геннадия Труханова

Уничтожение детской поликлиники и садика

Россияне продолжают уничтожать детские учреждения — так, 18 февраля в результате очередной атаки шахедами была уничтожена одна из крупнейших и самых современных детских поликлиник Украины. Кроме этого, пострадал и детский сад, который находится неподалеку. Насколько быстро удастся его восстановить, пока неизвестно, поскольку некоторые стены деформированы. В соседних домах выбило окна и двери, в результате чего четыре человека пострадали. Также из-за повреждения энергосистемы без света, воды и тепла остался практически весь Киевский район — около 250 тысяч человек.

Детская поликлиника, последствия вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все трудности, одесситы остаются несокрушимыми. Город продолжает жить, восстанавливается, а жители объединяются для того, чтобы поддерживать друг друга в эти трудные времена. И хотя война еще не завершена, Одесса продолжает стоять, демонстрируя свою силу, стойкость и дух борьбы.

Ранее мы писали о, ночной атаке дронами на Одесскую область. А также, что РФ запустила рекордное количество дронов по Украине.