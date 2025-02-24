Ворожі атаки на Одесу за три роки війни

Одеський морвокзал після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

За 1 097 днів війни життя кожного українця змінилося кардинально. Міста тепер взагалі не впізнати, а деякі з них взагалі зникли із землі. За три роки ми навчилися обходитися без світла, тепла та води. Пристосовуватись, ставати сильнішими, об'єднуватись — ці слова стали девізом теперішнього часу для одеситів. Постійні обстріли не зламав дух, але на місті відбилися.

Журналісти Новини.LIVE вирішили зібрати головні моменти за три роки війни, які назавжди залишаться в пам'яті одеситів.

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Статистика війни

За три роки війни Одещина була атакована майже 715 разів. Ворог не шкодував боєприпасів і намагався знищити якнайбільше будівель та людей. Статистика гнітюча:

456 — БпЛА/"шахед"

192 — крилаті ракети

86 — балістичні ракети

1 — КАБ/авіабомба

10 — невизначений тип

Багато історичних пам’яток, культурних об’єктів та житлових будинків були пошкоджені або зруйновані. Проте найбільшою втратою для міста все ж таки залишається цивільне населення, яке загинуло внаслідок дій ворога. За офіційними даними загинуло 187 осіб, з яких 175 дорослих та 12 дітей. Кількість поранених склала 897 осіб, з яких 67 дітей.

Перші жертви в Одесі

Напередодні Великодня, коли всі готувалися до свята та на тривогу вже не реагували, у місті прогримів сильний вибух. Поширилися чутки — ракета прилітала до житлового будинку, є постраждалі. Так 23 квітня 2022 року стало ще однією трагічною датою для Одеси. У ЖК "Тірас" загинули вісім людей. Серед яких — тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Єдиний, хто вижив із родини, — батько немовляти Юрій Глодан. Пізніше він пішов на фронт добровольцем. У листопаді 2023 року Юрій загинув на східному напрямку, служачи у складі Третьої штурмової бригади. Родина Глодан стала першою одеською сім’єю, яку повністю забрала війна.

Влучання у ЖК "Тірас". Фото: Одеська міська рада

Атака на Сергіївку

Вже влітку, 1 липня 2022 року, ворог завдав удару по курортному селищу Сергіївка, випустивши з авіації одразу три ракети. Внаслідок атаки були зруйновані багатоповерхівка та база відпочинку. Загинуло 22 людини, серед яких наймолодшою стала 11-річна дитина. А попрощатися з тренером та президентом дитячого футбольного клубу "Атлетик" Олександром Шишковим, який перебував з дітьми у цей момент там на тренуванні, прийшли тисячі одеситів.

Зруйнований будинок у Сергіївці. Фото: ДСНС

Спасо-Преображенський собор

Росіяни запускали свої ракети по житлових будинках, музеях і навіть церквах. Так, першим постраждав Свято-Іверський чоловічий монастир та його ченці. Але ніхто не очікував удару по головному собору Одеси Спасо-Преображенському, який був відновлений за гроші одеситів. Історія з храмом, можна сказати, повторилася, адже вперше цей собор підривав радянський режим. Внаслідок атаки в ніч проти 23 липня по центру міста постраждали, окрім храму, 25 житлових будинків, заклади освіти. Тоді росіяни застосували різні типи ракет, Х-22, П-800 "Онікс", КРМБ "Калібр", Іскандер-М/К. У ту ніч від агресора постраждали 17 людей, з яких троє були дітьми.

Спасо-Преображенський собор після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Магазини й торгові центри

Неодноразово російські ракети прилітали і по продуктових магазинах. Так, склади "Таврії" опинялися під ударом двічі. "Кинджали" летіли і в напрямку торгового центру "Рів'єра" — в результаті ТЦ був зруйнований практично повністю, знадобилося більше року, щоб його відновити. А ось один із найбільших гіпермаркетів міста Fozzy відновлювати не будуть. На думку росіян, саме в цих торгових павільйонах між продуктами та бутиками була зброя та передова технологія, передані нам Заходом.

Розбитий одеський гіпермаркет. Фото: Новини.LIVE

Готель "Одеса" та морвокзал

Одна з візитівок Одеси — морвокзал. Тут давалися концерти просто неба, проводилися виставки, вирушали прогулянкові катери. Вважалося, що якщо у вас немає фотографії у Дюка та з Потьомкінських сходів на морвокзал — то ви не були у Південній Пальмірі. 25 вересня 2023 року росіяни прямим влучанням знищили готель Одеса та морські ворота міста. Тепер зруйновані будинки стали символом "руського міра" та їх любові до Одеси.

Готель на морвокзалі після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Найкривавіша атака

Трагедію, яку забути просто неможливо, сталася 2 березня минулого року, коли внаслідок влучання дрона по дев'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Володимира Великого загинуло 12 осіб, з яких 5 дітей. Удар стався посеред ночі, коли мешканці відпочивали у своїх ліжках. Внаслідок вибуху було повністю зруйновано під'їзд будинку. Роботи з пошуку людей велися кілька днів, але живих так і не знайшли. Ця трагедія стала одним із найболючіших ударів по місту, вкотре доводячи, що ворог цілеспрямовано нищить цивільне населення.

Нові прийоми атаки

Вже через два тижні, 15 березня, ворог почав застосовувати балістичні ракети. Посеред дня було випущено одну ракету по рекреаційній зоні. Коли на місце прибули рятувальники, ворог завдав повторного удару, цілеспрямовано збільшивши кількість жертв. Внаслідок атаки загинула 21 людина, серед яких були місцеві жителі, медики та рятувальники. Ще 74 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значних пошкоджень зазнали 65 приватних будинків, газопровід, станція технічного обслуговування, а також чотири будинки були повністю зруйновані.

"Замок Гаррі Поттера"

Наприкінці квітня окупанти завдали удару поблизу морського узбережжя, вперше застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" зі шрапнеллю всередині. Згодом такі ракети стали частішим інструментом терору. Значних руйнувань зазнав палац студентів Одеського Міжнародного гуманітарного університету, відомий як "замок Гаррі Поттера", на дах якого впала ракета.

Атака була здійснена ввечері, коли багато хто вийшли на прогулянку, був добрий теплий весняний день, люди просто не встигли добігти до сховища поблизу. Варто зазначити, що на трасі здоров'я тоді ще не було жодного переносного укриття. Внаслідок атаки четверо людей загинули і 28 поранених, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Четверо постраждалих були у тяжкому стані. Серед них була чотирирічна Злата, яка отримала тяжке осколкове поранення. Вона провела певний час у комі, а лікарі майже місяць боролися за її життя. Історія цієї дівчинки сколихнула все місто, але, на жаль, 23 травня її серце зупинилося.

Удар по Брістолю

Однією з найбільших втрат уже у 2025 році для Одеси стало знищення ще однієї візитівки міста — одного з найстаріших готелів "Брістоль". Поки що експерти не дали висновку, чи можна його взагалі відновити. Знищено автентичні сходи, дах та частину будівлі. Внаслідок влучення ракети вибуховою хвилею були пошкоджені понад 20 будівель, зокрема 19 історичних пам'яток. Серед них обласна філармонія, відділення літературного музею (колишній музей Пушкіна), будівля "Товариства взаємного кредиту" споруди початку XX століття тощо. На щастя, жертв не було, але три людини отримали поранення.

Одеський готель "Брістоль" після влучання ракети. Фото: Телеграм канал Генадія Труханова

Знищення дитячої поліклініки та садка

Росіяни продовжують знищувати дитячі установи — так, 18 лютого внаслідок чергової атаки шахедами було знищено одну з найбільших та найсучасніших дитячих поліклінік України. Крім цього, постраждав і дитячий садок, що розташований неподалік. Наскільки швидко вдасться його відновити, поки невідомо, оскільки деякі стіни деформовані. У сусідніх будинках вибило вікна та двері, внаслідок чого чотири людини постраждали. Також через пошкодження енергосистеми без світла, води та тепла залишився практично весь Київський район — близько 250 тисяч людей.

Дитяча поліклініка, наслідки ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE

Попри всі труднощі, одесити залишаються незламними. Місто продовжує жити, відновлюється, а мешканці об’єднуються для того, щоб підтримувати один одного в ці важкі часи. І хоча війна ще не завершена, Одеса продовжує стояти, демонструючи свою силу, стійкість і дух боротьби.

Раніше ми писали про нічну атаку дронами на Одещину. А також, що РФ запустила рекордну кількість дронів по Україні.