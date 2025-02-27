Дитячий садок в Одесі знесуть - чому

Пошкоджений садочок. Фото: Новини.LIVE

Дитячий садок в Київському районі Одеси, який постраждав під час обстрілу в ніч проти 19 лютого, потребує повної перебудови. За висновками експертів, заклад ремонту не підлягає.

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

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Потрібно зносити

Основний удар прийшовся на територію, поруч із фасадом, через що була пошкоджена несуча стіна. Тому наразі планують перенести усі речі та обладнання до інших освітніх закладів, для того, щоб підготувати будівлю до знесення. Відбудувати новий садок на цьому місці у міськраді обіцяють протягом року.

"Перше, що потрібно зробити, чим ми зараз займаємось — це перевести ті матеріальні цінності, які є в цьому садочку: меблі, які ми всі бачили новенькі, кухонне обладнання до інших закладів освіти, щоб це зберегти. Потім буде, напевно, проводитись процедура знесення цієї будівлі. Я думаю, що це не один рік навіть", — каже керівник департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Пошкоджена стіна садка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те як змінилася Одеса за три роки війни. А також про те, завдяки чому садки в Київському районі почали працювати.