Відсутні документи для реорганізації морського ВНЗ в Одесі

Одеська націонлаьна морська академія. Фото: Главком

Міністерство освіти і науки України заявило, що наразі відсутні будь-які розпорядчі документи щодо реорганізації Національного університету "Одеська морська академія". Те ж саме стосується і Херсонської державної морської академії.

Про це повідомляє Профспілка робітників морського транспорту України.

Читайте також:

Реорганізація ВНЗ

Усе через нещодавнє звернення Профспілки робітників морського транспорту України, яка нещодавно надіслала лист до профільного міністерства із пропозицію призупинити чи переформатувати реорганізацію ВНЗ. Йдеться про морські заклади вищої та фахової передвищої освіти, у тому числі Національного університету "Одеська морська академія", Херсонської державної морської академії, Дунайського інституту НУОМА.

"Модернізація ВНЗ є частиною Стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки та відповідає рекомендаціям Європейської комісії в рамках Пакету розширення 2023 задля підвищення якості освіти. Усі зміни мають здійснюватися за законодавством, із дотриманням трудових прав працівників і без порушення освітнього процесу", — йдеться у відповіді Міністерства освіти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в одесі поменшало школярів. А також про майбутнє зруйнованого обстрілом дитячого садка.