Ексзаступника голови Одеської ОДА підозрюють у недостовірній декларації

Роман Григоришин. Фото: Новини.LIVE

Колишній заступник голови Одеської обласної адміністрації Роман Григоришин задекларував недостовірні дані про майно на 4,2 млн гривень. А його дружина зберігає 60 тыс. доларів та 540 тыс. гривен готівкою.

Про це ми дізналися з декларації ексчиновника, на яку звернула увагу НАЗК.

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Задекларовані статки

Якщо вірити декларації Григоришина, його дружина зберігає 60 тис. доларів та 540 тис. гривень готівкою. За словами ексчиновника, ці гроші були подарунком від батьків на весілля. Проте аналіз доходів родичів дружини за 1998-2017 роки, який провела НАЗК показав, що їхні офіційні доходи не дозволяли нагромадити такі суми. Крім того, роман Григоришин — власник 49% акцій українсько-корейської фірми "Комітет краси", а його частка у статутному капіталі — 4,2 мільйона гривень. Ці гроші він мав повернути партнерам, але на кінець 2023 так цього і не зробив.

За даними ЗМІ

Крім того, за даними ЗМІ, колишній чиновник не задекларував вартість земельної ділянки дружини Вікторії Мельниченко площею 2,5 тис. кв. м у селі Малин Рожин Косівського району Івано-Франківської області. Її вартість — 251 тис. гривень. Проте документальних підтверджень цього немає. Крім того, НАЗК виявила ще одну невідповідність: у попередніх деклараціях сума готівки дружини була вищою — 850 тис. гривень, а у 2023-му — 256 тисяч. Таким чином, гроші жінки начебто "випарувалися".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранковий звіт голови облради. А також про відсутність документів щодо реорганізації Одеської морської академії.