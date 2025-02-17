Катер и машины в декларации чиновницы Одесской таможни

Зона таможенного контроля. Фото иллюстративное: Укринформ

Моторный катер, недвижимость и дорогие автомобили. Все это найдено в декларации Ирины Капланян, главного госинспектора отдела профподготовки и развития персонала Одесской таможни.

Об этом мы узнали на основе исследования декларации чиновницы.

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Катер и автомобили

В декларации за 2023 год указано, что она вместе с мужем пользуется домом, а сама владеет моторным катером UMS 600. Также указано, что автомобиль MITSUBISHI, принадлежащий ее мужу, был приобретен еще в 2022 году. А в апреле прошлого года женщина продала автомобиль Jaguar F-Pace (2018 года выпуска) за 23,5 тысячи долларов. Однако в документе за 2024-й чиновница указала доход только от официальной заработной платы — на Одесской таможне, который составляет 20 201 гривну.

Декларация чиновницы. Фото: скриншот

Также женщина занимается предпринимательской деятельностью, и ее доход от этого составил 4 420 188 грн. Кроме того, дочь чиновницы владеет Volkswagen Passat 2012 года и автомобилем Infiniti 2012 года выпуска.

Декларация чиновницы. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, как чиновники украли на ремонте больницы. А также о чиновнике-взяточнике в Одесской области, который вернулся на работу.