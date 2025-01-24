Голова селищної ради в Одеській області повернувся на посаду після корупційного скандалу

Олег Білоус на засіданні. Фото: Окнянська селищна рада

Голова Окнянської селищної ради Одеської області, якого затримали два місяці тому за підозрою в отриманні хабаря, повернувся до виконання обов’язків. Йдеться про посадовця Олега Білоуса.

Про це пише видання Пульс Одещини з посиланням на джерела у сільраді.

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У листопаді 2024 року посадовця спіймали на гарячому під час отримання 50 тисяч гривень від підприємця за сприяння у розвʼязанні проблеми з орендою землі. Так, бізнесмен із 2004 року не сплачував орендні платежі до бюджету, а Білоус начебто обіцяв "вирішити" проблему 20-річної заборгованості. Посадовця затримали з грошима, вручили підозру за фактом хабарництва та взяли під варту з можливістю внесення застави в 500 тисяч гривень. Його також відсторонили від посади на час слідства.

Однак у січні 2025 року Білоус знову повернувся до роботи. 22 січня він уже офіційно представляв Окнянську громаду під час заходів із ментального здоров’я, організованих облдержадміністрацією. Правоохоронні органи, які вели справу про хабар, не дають жодних коментарів щодо цієї ситуації, що викликає запитання про подальший хід розслідування.

Нагадаємо, суддя Одеського апеляційного суду подав у відставку після трьох місяців керівництва.

Також ми писали, що в Одеській області покарають жінку за хабар судді.