Глава поселкового совета в Одесской области вернулся на должность после коррупционного скандала

Олег Билоус на заседании. Фото: Окнянский поселковый совет

Глава Окнянского поселкового совета Одесской области, которого задержали два месяца назад по подозрению в получении взятки, вернулся к исполнению обязанностей. Речь идет о чиновнике Олеге Белоусе.

Об этом пишет издание Пульс Одесчины со ссылкой на источники в сельсовете.

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Что известно о деле

В ноябре 2024 года чиновника поймали с поличным во время получения 50 тысяч гривен от предпринимателя за содействие в решении проблемы с арендой земли. Так, бизнесмен с 2004 года не платил арендные платежи в бюджет, а Белоус якобы обещал "решить" проблему 20-летней задолженности. Чиновника задержали с деньгами, вручили подозрение по факту взяточничества и взяли под стражу с возможностью внесения залога в 500 тысяч гривен. Его также отстранили от должности на время следствия.

Однако в январе 2025 года Белоус снова вернулся к работе. 22 января он уже официально представлял Окнянскую громаду во время мероприятий по ментальному здоровью, организованных облгосадминистрацией. Правоохранительные органы, которые вели дело о взятке, не дают никаких комментариев по этой ситуации, что вызывает вопросы о дальнейшем ходе расследования.

Напомним, судья Одесского апелляционного суда подал в отставку после трех месяцев руководства