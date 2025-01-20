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Не хабар, а подарунок — на Одещині жінка віддячила судді

20 січня 2025 11:53
Рвачова Анастасія - редактор
Віскі та долари — жінка принесла подарунок для судді прямо в суд
Людина передає гроші судді. Фото ілюстративне: FreePick
Рвачова Анастасія - редактор

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо розслідування інциденту в Одеському окружному адміністративному суді. Суддя Едуард Іванов повідомив про спробу втручання в правосуддя під час розгляду справи щодо оскарження рішення військово-лікарської комісії.

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Про це пише видання "Судово-юридична газета"

Деталі інциденту

У листопаді 2024 року в Одеському окружному адміністративному суді відбувся незвичайний інцидент. До зали судових засідань, закріпленої за суддею Едуардом Івановим, зайшла невідома жінка, яка запитала про місцеперебування судді та цікавилася справою В’ячеслава Д., що стосувалася скасування висновку військово-лікарської комісії.

Пізніше жінка передала пакет зі значною сумою доларів та пляшкою алкоголю. Секретар суду відмовилася виконати її прохання, після чого жінка залишила пакет у залі, але згодом повернулася та забрала його. Суддя Іванов розцінив це як спробу впливу на правосуддя і негайно звернувся до правоохоронних органів, а також заявив самовідвід.

Яке покарання загрожує

Поліція розпочала розслідування за фактом втручання в діяльність судді  за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу, що загрожує до трьох років увʼязнення. Але станом на зараз воно ще не завершене.

У Вінниці чоловік отримав повістку, але свідомо не з'явився до ТЦК, бо не хотів воювати.

Також ми писали, що у Харківській області судили чоловіка, який вночі стріляв по будинку сусідів. 

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