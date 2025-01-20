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Не взятка, а подарок — на Одесчине женщина отблагодарила судью

20 января 2025 11:53
Рвачова Анастасия - редактор
Виски и доллары - женщина принесла подарок для судьи прямо в суд
Человек передает деньги судье. Фото иллюстративное: FreePick
Рвачова Анастасия - редактор

Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора по расследованию инцидента в Одесском окружном административном суде. Судья Эдуард Иванов сообщил о попытке вмешательства в правосудие при рассмотрении дела по обжалованию решения военно-врачебной комиссии.

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Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Детали инцидента

В ноябре 2024 года в Одесском окружном административном суде произошел необычный инцидент. В зал судебных заседаний, закрепленный за судьей Эдуардом Ивановым, зашла неизвестная женщина, которая спросила о местонахождении судьи и интересовалась делом Вячеслава Д., касающимся отмены заключения военно-врачебной комиссии.

Позже женщина передала пакет со значительной суммой долларов и бутылкой алкоголя. Секретарь суда отказалась выполнить ее просьбу, после чего женщина оставила пакет в зале, но впоследствии вернулась и забрала его. Судья Иванов расценил это как попытку влияния на правосудие и немедленно обратился в правоохранительные органы, а также заявил самоотвод.

Какое наказание грозит

Полиция начала расследование по факту вмешательства в деятельность судьи  по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса, что грозит до трех лет заключения. Но по состоянию на сейчас оно еще не завершено.

В Виннице мужчина получил повестку, но сознательно не явился в ТЦК, потому что не хотел воевать.

Также мы писали, что в Харьковской области судили мужчину, который ночью стрелял по дому соседей.

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12:29 Наводили ракеты на больницы — в Одессе будут судить агентов ФСБ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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