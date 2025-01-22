Одеський суддя подав у відставку: що стало причиною

Одеський суддя Степан Домусчі. Фото: Одеський апеляційний суд

Суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду в Одесі Степан Домусчі подав заяву про відставку та був звільнений з посади. Це сталося після трьох місяців роботи, тепер мають нового керівника установи.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Вищої ради правосуддя України.

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Що відомо про суддю

У вересні 2024 року Домусчі був обраний головою суду, змінивши на цій посаді Олександра Джабурію. Але після відставки Степан Домусчі продовжує привертати увагу своїм майновим станом. 26 грудня 2024 року він оприлюднив декларацію, в якій вказав отримання заробітної плати за грудень у розмірі 263 614 гривень.

За рік суддя отримав понад 3 мільйони гривень зарплати та більше 209 тисяч пенсії. Також задекларовано 600 тисяч гривень готівкою та понад 325 тисяч на банківських рахунках.

Що має у власності

У власності Степана Домусчі та його дружини знаходяться кілька цінних об'єктів нерухомості, зокрема будинок площею 299,5 квадратних метрів та земельна ділянка в селі Лиманка, а також дві квартири в Одесі. Подружжя також володіє двома автомобілями — Mitsubishi Eclipse Cross та BMW 320i.

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