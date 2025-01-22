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Три месяца руководства — одесский судья подал в отставку

22 января 2025 15:46
Рвачова Анастасия - редактор
Одесский судья подал в отставку: что стало причиной
Одесский судья Степан Домусчи. Фото: Одесский апелляционный суд
Рвачова Анастасия - редактор

Судья П'пятого апелляционного административного суда в Одессе Степан Домусчи подал заявление об отставке и был уволен с должности. Это произошло после трех месяцев работы, теперь имеют нового руководителя учреждения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Высшего совета правосудия Украины.

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Что известно о судье

В сентябре 2024 года Домусчи был избран председателем суда, сменив на этом посту Александра Джабурию. Но после отставки Степан Домусчи продолжает привлекать внимание своим имущественным состоянием. 26 декабря 2024 года он обнародовал декларацию, в которой указал получение заработной платы за декабрь в размере 263 614 гривен.

За год судья получил более 3 миллионов гривен зарплаты и более 209 тысяч пенсии. Также задекларировано 600 тысяч гривен наличными и более 325 тысяч на банковских счетах.

Что имеет в собственности

В собственности Степана Домусчи и его жены находятся несколько ценных объектов недвижимости, в частности дом площадью 299,5 квадратных метров и земельный участок в селе Лиманка, а также две квартиры в Одессе. Супруги также владеют двумя автомобилями — Mitsubishi Eclipse Cross и BMW 320i.

Напомним, в Одесской области накажут женщину за взятку судье.

Также мы писали, что в Харьковской области судили мужчину, который ночью стрелял по дому соседей.

Одесса суд работа правосудие Одесская область судьи Новости Одессы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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