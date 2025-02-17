Катер та автівки в декларації чиновниці Одеської митниці

Зона митного контролю. Фото ілюстративне: Укрінформ

Моторний катер, нерухомість і дорогі автівки. Усе це знайдено в декларації Ірини Капланян, головного держінспектора відділу профпідготовки та розвитку персоналу Одеської митниці.

Про це ми дізналися на основі дослідження декларації чиновниці.

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У декларації за 2023 рік вказано, що вона разом з чоловіком користується будинком, а сама володіє моторним катером UMS 600. Також зазначено, що автомобіль MITSUBISHI, що належить її чоловікові, був придбаний ще у 2022 році. А у квітні минулого року жінка продала автомобіль Jaguar F-Pace (2018 року випуску) за 23,5 тисячі доларів. Проте у документі за 2024-й чиновниця вказала доход лише від офіційної заробітної плати — на Одеській митниці, який становить 20 201 гривню.

Декларація чиновниці. Фото: скриншот

Також жінка займається підприємницькою діяльністю, і її дохід від цього склав 4 420 188 грн. Крім того, донька посадовиці володіє Volkswagen Passat 2012 року та автівкою Infiniti 2012 року випуску.

Декларація чиновниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чиновники вкрали на ремонті лікарні. А також про посадовця-хабарника на Одещині, який повернувся на роботу.