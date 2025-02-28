Депутаты Одесского облсовета едва не завалили отчет Диденко

Григорий Диденко. Фото: Одесский областной совет

Депутаты Одесского областного совета пытались завалить годовой отчет главы аппарата Григория Диденко. Во время первых попыток голосования его приняли 42 парламентария, а для утверждения решения нужно 43.

Это происходило на заседании Одесского областного совета.

Читайте также:

Скандал в облсовете

Однако в конце концов необходимые голоса все-таки нашлись и решение приняли. Кроме того, ходят слухи, что противники Диденко могут попытаться инициировать процедуру увольнения главы облсовета.

"Его преследуют не потому, что он грабил Одесскую область во время полномасштабного вторжения, а потому, что группа черновицких контрабандистов в Верховной Раде не проголосовала за запрет русской церкви. То есть наш глава почти святой. Святой Григорий Донецкий. Почти великомученик. Думаю, надо это добавить в отчет",— прокомментировал ситуацию экс-глава облсовета Михаил Шмушкович.

Причины конфликта

В СМИ Григория Диденко обвиняют в том, фонд зарплаты аппарата областного совета слишком большой. Он составил 42 миллиона гривен, из которых 25 миллионов — премии и надбавки. Также в Евросолидарности выражали недовольство сокрытием распоряжений председателя областного совета.

Напомним, недавно мы писали об утреннем скандале в Верховной Раде. А также об отсутствии документов на реорганизацию морской академии.