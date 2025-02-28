Депутати Одеської облради ледь не завалили звіт Діденка

Григорій Діденко. Фото: Одеська обласна рада

Депутати Одеської обласної ради намагалися завалити річний звіт голови апарату Григорія Діденка. Під час перших спроб голосування його ухвалили 42 парламентарі, а для прийняття рішення потрібно 43.

Це відбувалося на засіданні Одеської обласної ради.

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Проте врешті-решт необхідні голоси все-таки знайшлися і рішення прийняли. Крім того, ходять чутки, що противники Діденка можуть спробувати ініціювати процедуру звільнення голови облради.

"Його переслідують не тому, що він грабував Одеську область під час повномасштабного вторгнення, а тому, що група чернівецьких контрабандистів у Верховній Раді не проголосувала за заборону російської церкви. Тобто наш голова майже святий. Святий Григорій Донецький. Майже великомученик. Думаю, треба це додати до звіту", — прокоментував ситуацію екс-голова облради Михайло Шмушкович.

Причини конфлікту

У ЗМІ Григорія Діденко звинувачують у тому, фонд зарплати апарату обласної ради надто великий. Він склав 42 мільйони гривень, з яких 25 мільйонів — премії та надбавки. Також у Євросолідарності висловлювали невдоволення приховуванням розпоряджень голови обласної ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранковий скандал у Верховній Раді. А також про відсутність документів на реорганізацію морської академії.