Расстрелять журналистов из Одесской области предлагали в Верховной Раде

Расстрелять Юг Одесчины — скандал в Верховной Раде
Утром в Верховной Раде возник конфликт относительно одесского нардепа Алексея Гончаренко, транслировавшего заседание в TikTok, который могут смотреть россияне. Депутат Мариковский предложил не пускать избранника в зал.
Видео с дискуссией распространяется по соцсетям.
Исключить из заседаний
Утром депутат от "Слуг народа" Александр Мариковский предложил на следующие несколько заседаний не пускать "Юг Одесчины" (имеется в виду Алексей Гончаренко). Парламентарий напомнил, что TikTok не заблокирован в РФ, поэтому в условиях войны такие трансляции представляют опасность для законодательного органа страны.
"Сейчас откройте, пожалуйста, TikTok и посмотрите, что наше заседание постоянно в онлайне в России. Я не понимаю, что это за меры безопасности, если мы одним запрещаем, а другим позволяем и закрываем глаза", — сказал Александр Мариковский.
В свою очередь депутат Алексей Гончаренко в шутливой форме предложил рассмотреть вопрос о расстреле "Юга Одесчины", как издания, которое несанкционированно транслирует заседания.
Напомним, недавно мы писали о мужчине, который ругал ВСУ. А также о том, как киевлянин забил собаку ногами до смерти.
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