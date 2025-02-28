Расстрелять журналистов из Одесской области предлагали в Верховной Раде

Верховная Рада Украины. Фото иллюстративное: УНИАН

Утром в Верховной Раде возник конфликт относительно одесского нардепа Алексея Гончаренко, транслировавшего заседание в TikTok, который могут смотреть россияне. Депутат Мариковский предложил не пускать избранника в зал.

Видео с дискуссией распространяется по соцсетям.

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Исключить из заседаний

Утром депутат от "Слуг народа" Александр Мариковский предложил на следующие несколько заседаний не пускать "Юг Одесчины" (имеется в виду Алексей Гончаренко). Парламентарий напомнил, что TikTok не заблокирован в РФ, поэтому в условиях войны такие трансляции представляют опасность для законодательного органа страны.

"Сейчас откройте, пожалуйста, TikTok и посмотрите, что наше заседание постоянно в онлайне в России. Я не понимаю, что это за меры безопасности, если мы одним запрещаем, а другим позволяем и закрываем глаза", — сказал Александр Мариковский.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко в шутливой форме предложил рассмотреть вопрос о расстреле "Юга Одесчины", как издания, которое несанкционированно транслирует заседания.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который ругал ВСУ. А также о том, как киевлянин забил собаку ногами до смерти.