Розстріляти журналістів з Одещини пропонували у Верновній Раді

Верховна Рада України. Фото ілюстративне: УНІАН

Зранку у Верховній Раді виник конфлікт щодо одеського нардепа Олексія Гончаренка, який транслював засідання у TikTok, який можуть дивитися росіяни. Депутат Маріковський запропонував не пускати обранця до зали.

Відео з дискусією шириться соцмережами.

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Виключити із засідань

Вранці депутат від "Слуг народу" Олександр Маріковський запропонував на наступні декілька засідань не пускати "Південь Одещини" (мається на увазі Олексій Гончаренко). Парламентарій нагадав, що TikTok не заблокований в РФ, тому в умовах війни такі трансляції становлять небезпеку для законодавчого органу країни.

"Зараз відкрийте, будь ласка, TikTok і подивіться, що наше засідання постійно в онлайні в Росії. Я не розумію, що це за заходи безпеки, якщо ми одним забороняємо, а іншим дозволяємо і заплющуємо очі", — сказав Олександр Маріковський.

Своєю чергою депутат Олексій Гончаренко у жартівливій формі запропонував розглянути питання щодо розстрілу "Півдня Одещини", як видання, що несанкціоновано транслює засідання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який лаяв ЗСУ. А також про те, як киянин забив собаку ногами до смерті.