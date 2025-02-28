Розстріляти журналістів з Одещини пропонували у Верновній Раді

Розстріляти Південь Одещини — скандал у Верховній Раді
Зранку у Верховній Раді виник конфлікт щодо одеського нардепа Олексія Гончаренка, який транслював засідання у TikTok, який можуть дивитися росіяни. Депутат Маріковський запропонував не пускати обранця до зали.
Відео з дискусією шириться соцмережами.
Виключити із засідань
Вранці депутат від "Слуг народу" Олександр Маріковський запропонував на наступні декілька засідань не пускати "Південь Одещини" (мається на увазі Олексій Гончаренко). Парламентарій нагадав, що TikTok не заблокований в РФ, тому в умовах війни такі трансляції становлять небезпеку для законодавчого органу країни.
"Зараз відкрийте, будь ласка, TikTok і подивіться, що наше засідання постійно в онлайні в Росії. Я не розумію, що це за заходи безпеки, якщо ми одним забороняємо, а іншим дозволяємо і заплющуємо очі", — сказав Олександр Маріковський.
Своєю чергою депутат Олексій Гончаренко у жартівливій формі запропонував розглянути питання щодо розстрілу "Півдня Одещини", як видання, що несанкціоновано транслює засідання.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який лаяв ЗСУ. А також про те, як киянин забив собаку ногами до смерті.
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