Заместитель главы Южного отделения АМКУ записала все имущество на мужа

Единый реестр декларации. Фото: poglyad.tv

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Заместительница главы Южного межобластного территориального отделения АМКУ Ирина Данич и ее муж декларируют имущество, которые не соответствуют их официальным доходам. Хотя женщина сейчас занимает должность начальника первого отдела исследований и расследований, но на официальном сайте антимонопольного комитета почему-то нет ее фото, что уже является нарушением.

Об этом пишут журналисты издания 368.media на основе анализа деклараций Ирины Данич с 2015 по 2023 годы.

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В 2015 году чиновница указала, что за шесть лет до этого приобрела квартиру за 466,4 тыс. гривен. Тогда же она задекларировала на своего мужа "ВАЗ 21043" (2001) и Chevrolet Epica (2007) неизвестной стоимости. Хотя общий доход семьи на то время не превышал 100 тыс. гривен. А в 2016-м приобрела участок в курортной Затоке на 240 кв.м. ценой всего в 33 тыс. гривен, на котором согласно официальным документам ничего не строили.

Недвижимость семьи

В 2018-м Максим Данич приобрел территорию в 22 тыс. кв. м в Граденицах, но стоимость этого имущества также не указал. Еще через год там появился дом на 140 кв.м. Кроме того, все время заместитель председателя Южного отделения АМКУ декларировала только пенсию и соцвыплаты своего мужа. Журналисты обратились в НАПК с целью проверки деклараций чиновницы.

Напомним, недавно мы писали о том, как Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы и о том как в Одесской экстренке выплатили 4 млн грн фиктивным работникам.