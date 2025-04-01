По декларации мэр Николаева зарабатывает в 7 раз меньше своей жены

Александр Сенкевич. Фото: Александр Сенкевич в соцсети

У Николаевского городского головы Александра Сенкевича в 2024 году почти на 268 тыс.грн повысилась зарплата. Однако его доход в 7 раз меньше, чем у его жены.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Заработная плата

За 2024 год Екатерина Сенкевич,имеющая доли в уставном капитале трех компаний — двух украинских и одной польской, получила доход в размере 6 млн. 699 тыс. 886 грн (в 2023 году — 4 млн. 803 тыс. 53 грн). Зарплата Александра Сенкевича оказалась в 7 раз скромнее — 946 тыс. 172 грн (в 2023 году она составляла 678 тыс. 180 грн).

Деньги и инвестиции семьи

У Екатерины Сенкевич есть 75 тыс. долларов наличными, на счетах в украинских банках — 93 924 грн и 11 100 долларов, а в польских — еще 10 105 злотых, 1101 долларов и 7001 евро. Как и в позапрошлом году, жена чиновника заняла польской компании Czarne Morze LLC, в которой ей принадлежит 40% акций, 301,3 тыс. польских злотых и 7587 евро.

Недвижимость и участки

Александр Сенкевич является владельцем двух земельных участков в Николаеве общей площадью 2 тыс.кв.м, а также двух квартир в Николаеве площадью 54,5 и 69,9 кв.м. Его жена Екатерина владеет несколькими объектами в Новой Каховке — наделом площадью 2622 кв.м, комплексом зданий (261,2 кв.м) и квартирой на 66 кв.м.

Напомним, недавно мы писали о декларации зама главы Южного АМКУ. А также о состоянии главы коммунального предприятия в Одессе.