Директор КП в Одессе не имеет никакого имущества

Директор одесского КП "Сервисный центр" Зураб Шония. Фото: Думская

Директор одесского коммунального предприятия "Сервисный центр" Зураб Шония на протяжении девяти лет не указывает в декларации никакого имущества. Если верить документам, у него нет ни недвижимости, ни собственного транспорта.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из деклараций чиновника.

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Декларация Зураба Шония. Фото: скриншот

Что известно о директоре

Зураб Шония более двадцати лет работал на руководящих должностях в системе жилищно-коммунального сервиса. В частности, был директором ЖКСов "Черноморский" и "Вузовский". Также он был заместителем председателя в Приморской и Киевской районных администрациях города. С 2023 года исполняет обязанности руководителя "Сервисного центра".

С 2016 по 2024 год Зураб Шония указывал в декларациях, что не владеет никаким имуществом. Также у него якобы нет никаких сбережений и денежных активов. При этом в 2024 году чиновник заработал 467 тыс. грн и получил 130 тыс. грн пенсии.

Напомним, НАПК заинтересовалось состоянием дочери депутата Одесского облсовета Сергея Биба. У нее обнаружили машину и две квартиры, при том что доходы семьи не позволяют делать такие ценные покупки. Также агентство нашло несоответствия в декларации депутата Одесского горсовета, бизнесмена в области строительства Юрия Шумахера.