Одеський депутат Шумахер приховав 25 млн у декларації

Депутат Одеської міськради Юрій Шумахер. Фото: my.ua

Одеського бізнесмена та політика Юрія Шумахера викрили на недостовірному декларуванні. Він є депутатом Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" і бенефіціаром компанії "Ростдорстрой". Сума невідповідностей складає понад 25 млн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Що знайшли у депутата

За даними НАЗК, за 2023 рік Юрій Шумахер перевів своїй фірмі "Ростдорстрой" майже 38 млн грн. Сам бізнесмен пояснив, що йдеться про його особисті заощадження. Втім, різниця між реально витраченими та задекларованими коштами становить майже 12 млн грн.

Також у НАЗК виникли сумніви щодо позик та боргових зобов'язань депутата. Усього перевірка виявила недостовірних даних на 25,1 млн грн.

Що загрожує політику

За ці порушення Юрію Шумахеру загрожує від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Зазначимо, що фірма Юрія Шумахера "Ростдорстрой" отримує мільйонні тендери на відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.

Нагадаємо, недостовірні дані виявили у декларації заступника голови Одеської обласної ради Олександра Урбанського. Справу щодо цього скерували до суду. Також ми повідомляли, що НАЗК зацікавилося звітністю заступника начальника Київського районного ТЦК в Одесі Юрія Цимбала та його дружини.