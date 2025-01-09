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Скрыл 25 мллионов — НАПК взялась за одесского депутата

9 января 2025 13:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский депутат Шумахер скрыл 25 млн в декларации
Депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер. Фото: my.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесского бизнесмена и политика Юрия Шумахера уличили в недостоверном декларировании. Он является депутатом Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" и бенефициаром компании "Ростдорстрой". Сумма несоответствий составляет более 25 млн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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По данным НАПК, за 2023 год Юрий Шумахер перевел своей фирме "Ростдорстрой" почти 38 млн грн. Сам бизнесмен объяснил, что речь идет о его личных сбережениях. Впрочем, разница между реально потраченными и задекларированными средствами составляет почти 12 млн грн.

Также у НАПК возникли сомнения относительно займов и долговых обязательств депутата. Всего проверка выявила недостоверных данных на 25,1 млн грн.

Что грозит политику

За эти нарушения Юрию Шумахеру грозит от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн штрафа, или от 150 до 240 часов общественных работ, или до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

Отметим, что фирма Юрия Шумахера "Ростдорстрой" получает миллионные тендеры на восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак.

Напомним, недостоверные данные обнаружили в декларации заместителя председателя Одесского областного совета Александра Урбанского. Дело по этому поводу направили в суд. Также мы сообщали, что НАПК заинтересовалось отчетностью заместителя начальника Киевского районного ТЦК в Одессе Юрия Цымбала и его жены.

декларация Одесса деньги местные депутаты Новости Одессы

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