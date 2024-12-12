Посадовець одеського ТЦК купив дороге житло під час війни

Чоловік заповнює декларацію. Фото: ілюстративне/news.dtkt.ua

У 2023 році заступник начальника Київського районного ТЦК в Одесі Юрій Цимбал та його дружина придбали дві квартири на загальну суму майже 2,5 млн грн. У НАЗК вважають ці активи необґрунтованими.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції.

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За даними НАЗК, у лютому 2023 року Юрій Цимбал став власником квартири площею 31,2 кв. м. Через шість днів його дружина також придбала житло площею 60,7 кв. м. За нерухомість подружжя загалом сплатило 2,45 млн грн. Сам посадовець пояснив, що вони роками заощаджували на купівлю квартир. Однак, у деклараціях з 2017 по 2022 роки у родини Цимбалів не вказані жодні заощадження, крім 100 доларів на банківському рахунку дружини. Водночас, зарплати подружжя не вистачило б на купівлю житла.

За ці порушення чиновнику загрожує від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн штрафу.



Нагадаємо, у декларації заступника директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Артема Захарова знайшли порушення на 6 млн грн. А чиновник одеської міграційної служби приховав 83 млн грн.