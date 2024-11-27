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Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

27 листопада 2024 12:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чиновник міграційної служби в Одесі приховав майно на 83 млн
Посадовець міграційної служби в Одесі Андрій Морару. Фото: parlament.ua
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Державної міграційної служби в Одеській області Андрію Морару знайшли недостовірні дані у декларації. Загальна сума невідповідностей становить 83 млн грн. Фахівці вбачають в цьому ознаки правопорушення.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції

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Що не зазначив посадовець

Перевірка встановила, що Андрій Морару не задекларував будинок в Одесі площею 200 кв. м із земельною ділянкою у 637 кв. м, в якому фактично проживав й оплачував комунальні платежі. Також посадовець забув зазначити квартиру у 48,6 кв. м, яка належить його дружині. За його словами, житло жінці подарували, а він про це буцімто не знав. Немає у декларації й нерухомості, оформленої на матір Андрія Морару. Йдеться про офіс, магазин і земельну ділянку у Білгороді-Дністровському та гараж у Затоці.

Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі - фото 1
Довідка НАПК. Фото: скриншот

Крім того, чиновник не зазначив автомобіль Audi RS Q 8 (2021), який придбав у квітні 2023 року у фірми "Юнікарс". Ця компанія належить брату скандального одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Що загрожує посадовцю

За ці порушення чиновнику загрожує від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Зазначимо, що за даними видання "Слово і діло" Андрій Морару фігурує у справі про одержання 20 тис. доларів неправомірної вигоди від громадянина Молдови за вирішення питань його перебування в Україні.  

Нагадаємо, ВАКС розглядає позов про цивільну конфіскацію автомобіля матері Андрія Морару. На думку прокурорів, машина є необґрунтованим активом. За даними слідства, жінка навіть не має водійських прав, а машиною користується сам посадовець і його близькі. 

Раніше ми повідомляли про порушення у декларації заступника голови Одеської облради.

декларація Одеса НАЗК Міграційна служба Новини Одеси

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12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

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