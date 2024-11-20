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Заступником голови Одеської облради зацікавилося НАЗК

20 листопада 2024 10:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У заступника голови Одеської облради Урбанського знайшли порушення на пів мільйона у декларації
Заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У декларації заступника голови Одеської обласної ради Олександра Урбанського за минулий рік виявили недостовірні дані. Загальна сума невідповідностей складає 540 тис. грн. Фахівці вбачають в цьому ознаки правопорушення.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції

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У своїй декларації Олександр Урбанський вказав цілу колекцію брендових годинників, серед яких Chopard, Breguet та Patek Philippe. При цьому, працівники НАЗК не змогли встановити точну вартість цього майна.

Заступником голови Одеської облради зацікавилося НАЗК - фото 1
Довідка НАПК. Фото: скриншот

Крім того, політик задекларував 40 тис. грн на банківському рахунку, тоді як станом на кінець звітного періоду від'ємний залишок становив -53,8 тис. грн. Також Олександр Урбанський не вніс у декларацію 500 тис. грн, які він витратив на придбання машини.

Раніше ми повідомляли, що заступник голови Одеської облради минулого року придбав Audi RS Q8 у фірми брата скандального бізнесмена Бориса Кауфмана. Але до декларації її не вніс.     

Зазначимо, що за перераховані порушення передбачений штраф на суму від 17 тис. грн до 42 тис. грн штрафу. 

Нагадаємо, що детектив БЕБ купив квартиру в Одесі під час війни, а одеський митник придбав елітні житло та автівки.

декларація Одеса НАЗК Одеська область місцеві депутати

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