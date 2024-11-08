Детектив БЕБ купив дорогу квартиру в Одесі — подробиці

Працівники Бюро економічної безпеки. Фото: ілюстративне/БЕБ

Цього року старший детектив Бюро економічної безпеки Максим Кондратюк придбав нове житло в Одесі за 4,4 млн грн. Це набагато більше, ніж річна зарплата правоохоронця.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації детектива.

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Що відомо

Йдеться про квартиру площею 117 кв. м. Максим Кондратюк придбав її наприкінці жовтня у приватної особи. Разовий задаток становив 844,2 тис. грн.

При цьому зарплата, яку задекларував детектив за минулий рік, становить 426,5 тис. грн.

Також дружина Максима Кондратюка володіє квартирою площею 47,6 кв. м, а сам він їздить на автомобілі Hyundai Tucson 2017 року випуску. Щоправда, належить авто братові правоохоронця.

Нагадаємо, одеський митник придбав під час війни елітні житло й автівки. Також заступник голови Одеської облради не задекларував елітний автомобіль.