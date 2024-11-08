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Детектив БЭБ купил квартиру в Одессе за 4 млн грн во время войны

8 ноября 2024 09:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Детектив БЭБ купил дорогую квартиру в Одессе — подробности
Сотрудники Бюро экономической безопасности. Фото: иллюстративное/БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В этом году старший детектив Бюро экономической безопасности Максим Кондратюк приобрел новое жилье в Одессе за 4,4 млн грн. Это гораздо больше, чем годовая зарплата правоохранителя.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации детектива.

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Речь идет о квартире площадью 117 кв. м. Максим Кондратюк приобрел ее в конце октября у частного лица. Разовый задаток составил 844,2 тыс. грн.

При этом зарплата, задекларированная детективом за прошлый год, составляет 426,5 тыс. грн.

Также жена Максима Кондратюка владеет квартирой площадью 47,6 кв. м, а сам он ездит на автомобиле Hyundai Tucson 2017 года выпуска. Правда, принадлежит автомобиль брату правоохранителя.

Напомним, одесский таможенник приобрел во время войны элитное жилье и автомобили. Также заместитель председателя Одесского облсовета не задекларировал элитный автомобиль.

Одесса БЕБ Бюро экономической безопасности Новости Одессы декларация

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