Одеський митник придбав супердорогі покупки під час війни

Зона митного контролю. Фото: ілюстративне/Економічна правда

Начальник управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Олег Дранков під час повномасштабного вторгнення придбав апартаменти й дорогі автівки. При цьому офіційні зарплати чиновника та його дружини досить скромні.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації Олега Дранкова.

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Що придбав митник

Згідно з документом, у травні 2023 року посадовець став власником апартаментів за 763,8 тис. грн. Того ж року у родини Олега Дранкова з'явилися дві елітні автівки. Сам він отримав Audi E-Tron 2020 року випуску від родича дружини. Ціна машини, яку вказав чиновник — 700 тис. грн. Дружина Олега Дранкова, Світлана Волошина, також придбала нове авто — BMW X5 2022 року за 2,15 млн грн. Обидва автомобілі не у власності, але у користуванні подружжя.

Зазначимо, що річний дохід Олега Дранкова на митниці становить 416,1 тис. грн, а його дружина заробляє в Одеській юридичній академії 84 тис. грн на рік.

Інші дорогі придбання одеських чиновників

Раніше ми повідомляли, що заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський минулого року придбав Audi RS Q8 за пів мільйона гривень. Але до декларації її не вніс. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.

Також нова очільниця Болградського районного суду Алла Кравцова після початку повномасштабної війни придбала дорогі житловий будинок та земельну ділянку на Одещині. Згідно з декларацією, вартість дому — 3,3 млн грн, а землі — майже 392 тис. грн.