Одесский таможенник сделал супердорогие покупки во время войны

Зона таможенного контроля. Фото: Иллюстративное/Экономическая правда

Начальник управления инфраструктуры, госимущества и хозяйственной деятельности Одесской таможни Олег Дранков во время полномасштабного вторжения обзавелся апартаментами и дорогими автомобилями. При этом официальные зарплаты чиновника и его супруги достаточно скромны.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации Олега Дранкова.

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Что приобрел таможенник

Согласно документу, в мае 2023 года чиновник стал владельцем апартаментов за 763,8 тыс. грн. В том же году у семьи Олега Дранкова появились два элитных автомобиля. Сам он получил Audi E-Tron 2020 года выпуска от родственника супруги. Цена машины, которую указал чиновник, — 700 тыс. грн. Жена Олега Дранкова, Светлана Волошина также обзавелась новым автомобилем — BMW X5 2022 года за 2,15 млн грн. Оба автомобиля не в собственности, но в пользовании супругов.

Отметим, что годовой доход Олега Дранкова на таможне составляет 416,1 тыс. грн, а его жена зарабатывает в Одесской юридической академии 84 тыс. грн в год.

Другие дорогие приобретения одесских чиновников

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский в прошлом году приобрел Audi RS Q8 за полмиллиона гривен. Но в декларацию ее не внес. Теперь ему придется платить штраф.

Также новая глава Болградского районного суда Алла Кравцова после начала полномасштабной войны она приобрела дорогие жилой дом и земельный участок в Одесской области. Согласно декларации, стоимость дома — 3,3 млн грн, а земли — почти 392 тыс. грн.