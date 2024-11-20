У заместителя председателя Одесского облсовета Урбанского нашли нарушения на полмиллиона в декларации

Заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский. Фото: Facebook

В декларации замглавы Одесского областного совета Александра Урбанского за прошлый год обнаружили недостоверные данные. Общая сумма несоответствий составляет 540 тыс. грн. Специалисты усматривают в этом признаки правонарушения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по предотвращению коррупции.

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В своей декларации Александр Урбанский указал целую коллекцию брендовых часов, среди которых Chopard, Breguet и Patek Philippe. При этом сотрудники НАПК не смогли установить точную стоимость этого имущества.

Справка НАПК. Фото: скриншот

Кроме того, политик задекларировал 40 тыс. грн на банковском счете, в то время как по состоянию на конец отчетного периода отрицательный остаток составил -53,8 тыс. грн. Также Александр Урбанский не внес в декларацию 500 тыс. грн, которые он потратил на приобретение машины.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Одесского облсовета в прошлом году приобрел Audi RS Q8 у фирмы брата скандального бизнесмена Бориса Кауфмана. Но в декларацию ее не внес.

За перечисленные нарушения предусмотрен штраф на сумму от 17 тыс. грн до 42 тыс. грн штрафа.

Напомним, что детектив БЭБ купил квартиру в Одессе во время войны, а одесский таможенник приобрел элитное жилье и автомобили.