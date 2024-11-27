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Чиновник одесской миграционной службы скрыл 83 млн грн — детали

27 ноября 2024 12:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Чиновник миграционной службы в Одессе скрыл имущество на 83 млн
Чиновник миграционной службы в Одессе Андрей Морару. Фото: parlament.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

У начальника управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы в Одесской области Андрею Морару обнаружили недостоверные данные в декларации. Общая сумма несоответствий составляет 83 млн грн. Специалисты усматривают в этом признаки правонарушения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Что не указал чиновник

Проверка установила, что Андрей Морару не задекларировал дом в Одессе площадью 200 кв. м с земельным участком в 637 кв. м, где фактически проживал и оплачивал коммунальные платежи. Также чиновник забыл указать квартиру в 48,6 кв. м, принадлежащую его жене. По его словам, жилье женщине подарили, а он об этом вроде бы не знал. Нет в декларации и недвижимости, оформленной на мать Андрея Морару. Речь идет об офисе, магазине и земельном участке в Белгороде-Днестровском и гараже в Затоке.

Чиновник одесской миграционной службы скрыл 83 млн грн — детали - фото 1
Справка НАПК. Фото: скриншот

Кроме того, чиновник не указал автомобиль Audi RS Q 8 (2021), купленный в апреле 2023 года у фирмы "Юникарс". Эта компания принадлежит брату скандального одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Что грозит должностному лицу

За эти нарушения чиновнику грозит от 51 тыс. до 85 тыс. грн штрафа, или от 150 до 240 часов общественных работ, или до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

Отметим, что по данным издания "Слово и дело" Андрей Морару фигурирует по делу о получении 20 тыс. долларов неправомерной выгоды от гражданина Молдавии за решение вопросов его пребывания в Украине.

Напомним, ВАКС рассматривает иск о гражданской конфискации автомобиля матери Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом. По данным следствия, женщина даже не имеет водительских прав, а машиной пользуется сам чиновник и его близкие.

Ранее мы сообщали о нарушениях в декларации замглавы Одесского облсовета.

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