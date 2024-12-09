Чиновника Одеської мерії Захарова викрили на приховуванні майна

Заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров. Фото: скриншот

У заступника директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Артема Захарова знайшли недостовірні дані у декларації. Фахівці вбачають в цьому ознаки правопорушення.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Що не вказав чиновник

Перевірка встановила, що Артем Захаров не задекларував квартиру площею 24 кв. м у Миколаєві. Також він "забув" вказати автомобіль Suzuki Grand Vitara 2005 року випуску, який придбала його дружина. За словами посадовця, вона одразу подарувала автівку своїй мамі, тому він вирішив не вписувати її у декларацію.

Також Артем Захаров не вказав доходи від продажу двох машин. Йдеться про загальну суму майже у 6 млн грн.

Що загрожує посадовцю

За ці порушення чиновнику загрожує від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, чиновник одеської міграційної служби не вказав у декларації статки та майно на 83 млн грн. Також НАЗК зацікавилася звітністю заступника голови Одеської облради Олександра Урбанського.