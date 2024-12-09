Чиновника Одесской мэрии Захарова разоблачили на сокрытии имущества

Заместитель директора Департамента городского хозяйства Артём Захаров. Фото: скриншот

У заместителя директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Артема Захарова обнаружили недостоверные данные в декларации. Специалисты усматривают в этом признаки правонарушения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Что не указал чиновник

Проверка установила, что Артем Захаров не задекларировал квартиру площадью 24 кв. м в Николаеве. Также он забыл указать автомобиль Suzuki Grand Vitara 2005 года выпуска, который приобрела его жена. По словам чиновника, она сразу подарила автомобиль своей маме, поэтому он решил не вписывать его в декларацию.

Также Артем Захаров не указал доходы от продаж двух машин. Речь идет об общей сумме почти в 6 млн. грн.

Что угрожает должностному лицу

За эти нарушения чиновнику грозит от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн штрафа, или от 150 до 240 часов общественных работ, или до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

Напомним, чиновник одесской миграционной службы не указал в декларации состояние и имущество на 83 млн грн. Также НАПК заинтересовалась отчетностью заместителя председателя Одесского облсовета Александра Урбанского.