Чиновник одесского ТЦК купил дорогое жилье во время войны

Человек заполняет декларацию. Фото: иллюстративное/news.dtkt.ua

В 2023 году заместитель начальника Киевского районного ТЦК в Одессе Юрий Цымбал и его жена приобрели две квартиры на общую сумму почти 2,5 млн. грн. В НАПК считают эти активы необоснованными.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по предотвращению коррупции.

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По данным НАПК, в феврале 2023 года Юрий Цымбал стал владельцем квартиры площадью 31,2 кв. м. Через шесть дней его супруга также приобрела жилье площадью 60,7 кв. м. За недвижимость супруги в целом уплатили 2,45 млн грн. Само чиновник объяснил, что они годами экономили на покупку квартир. Однако в декларациях с 2017 по 2022 годы у семьи Цимбалов не указаны никакие сбережения, кроме 100 долларов на банковском счету жены. В то же время зарплаты супругов не хватило бы на покупку жилья.

За эти нарушения чиновнику грозит от 17 тыс. до 42,5 тыс. грн штрафа.

Напомним, в декларации заместителя директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Артема Захарова обнаружили нарушения на 6 млн грн. А чиновник одесской миграционной службы скрыл 83 млн. грн.