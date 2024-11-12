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Роботи за 37 млн — в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка

12 листопада 2024 10:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
За повторний ремонт узвозу Блажка в Одесі заплатять 37 млн — хто підрядник
Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: Yuriy Kvach
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління капітального будівництва Одеської міськради уклало договір з компанією "Ростдорстрой" про будівництво нової дренажної системи на узвозі Віталія Блажка (колишній Маринеска). Роботи мають завершити до травня наступного року.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.

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Оголошення про укладення договору. Фото: Prozorro

Що робитимуть

На узвозі планують облаштувати дві дренажні системи, для того щоби відвести воду. Основні роботи заплановані на період з листопада 2024 року по квітень 2025 року. Вже до кінця цього місяця почнуть демонтувати трамвайні колії. Це призведе до тимчасового скорочення маршруту №7.

Хто робитиме

Підрядника, фірму "Ростдорстрой" пов'язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Власником компанії є депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам" Юрій Шумахер. Зазначимо, що "Ростдорстрой" був єдиним учасником тендера.

Що відбувається на узвозі

Нагадаємо, ремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Але вже у квітні 2022 року на проїжджій частині вулиці утворилася тріщина, а прилегла до трамвайних колій ділянка просіла. За словами віцемера Олександра Філатова, геодезичні заміри робляться щотижня і показують, що схил рухається на 1-2 міліметри.

Нагадаємо, "Ростдорстрой" виграв тендер на будівництво водогону, який має забезпечити Миколаїв прісною водою. Раніше суд відмовив компанії у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману.

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