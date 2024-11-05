У Миколаєві визначились, хто будуватиме водогін

Водопровідник за роботою. Фото: Миколаївводоканал

Служба відновлення та розвитку Миколаївської області обрала підрядників для будівництва нового водозабору та водогону. Вони мають забезпечити місто прісною водою. Завершити роботи планують до 24 грудня.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошень на сайті Prozorro.

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Що будуватимуть

В системі публічних закупівель оприлюднені тендери на роботи на двох ділянках. Йдеться про будівництво водозабору з ріки Південний Буг у Новій Одесі та магістрального водогону до Миколаєва. Їхня вартість, відповідно, 2,5 млрд грн та 2,6 млрд грн.

Будівництвом водозабору займатиметься фірма "Ростдорстрой", яку пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Водогін будуватиме київська компанія "Укртрансміст".

Зазначимо, після удару росіян по водогону у Херсонській області у квітні 2022 року Миколаїв лишився без питної води. Станом на зараз вода у водопровідній системі міста технічна.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили нову точку видачі питної води. Також стало відомо, як просувається розв'язання питання про забезпечення міста водою.