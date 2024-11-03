Нова станція видачі питної води у Миколаєві

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Миколаєві на базі ПКВО "Фармація" з’явилася станція з очищення питної води, доступної для жителів щодня. Проєкт реалізовано за підтримки обласної ради та партнерів.

Про це повідомила Миколаївська обласна рада.

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Станція очищеної води

За інформацією обласної ради, станція облаштована сучасним обладнанням і здатна очищати до пів кубічного метра води на годину. Такий об'єм дозволяє не лише забезпечити жителів безплатною питною водою, а ще й надлишок використовуватиметься для потреби виробництва.

"Цей проєкт — не лише підтримка для громади, але й стратегічний розвиток підприємства. Зараз очищену воду зможуть використовувати не тільки для виробництва, а й для екстемпоральних ліків, які раніше неможливо було виготовляти через брак відповідної води", — очільник Миколаївської обласної ради.

Тепер мешканці Миколаєва можуть набирати очищену воду щодня з 8:00 до 18:00.

Ситуація з питною водою у Миколаєві

Проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.

Нагадаємо, в листопаді для українців зміняться тарифи на електрику, воду та газ. Також українці можуть отримати чужі борги за комуналку.