Нова станція видачі питної води у Миколаєві

У Миколаєві відкрили нову точку видачі питної води
У Миколаєві на базі ПКВО "Фармація" з’явилася станція з очищення питної води, доступної для жителів щодня. Проєкт реалізовано за підтримки обласної ради та партнерів.
Про це повідомила Миколаївська обласна рада.
Станція очищеної води
За інформацією обласної ради, станція облаштована сучасним обладнанням і здатна очищати до пів кубічного метра води на годину. Такий об'єм дозволяє не лише забезпечити жителів безплатною питною водою, а ще й надлишок використовуватиметься для потреби виробництва.
"Цей проєкт — не лише підтримка для громади, але й стратегічний розвиток підприємства. Зараз очищену воду зможуть використовувати не тільки для виробництва, а й для екстемпоральних ліків, які раніше неможливо було виготовляти через брак відповідної води", — очільник Миколаївської обласної ради.
Тепер мешканці Миколаєва можуть набирати очищену воду щодня з 8:00 до 18:00.
Ситуація з питною водою у Миколаєві
Проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.
Нагадаємо, в листопаді для українців зміняться тарифи на електрику, воду та газ. Також українці можуть отримати чужі борги за комуналку.
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