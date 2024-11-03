Новая станция выдачи питьевой воды в Николаеве

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве на базе ПКПО "Фармация" появилась станция по очистке питьевой воды, доступной для жителей каждый день. Проект реализован при поддержке областного совета и партнеров.

Об этом сообщил Николаевский областной совет.

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Станция очищенной воды

По информации областного совета, станция обустроена современным оборудованием и способна очищать до полу кубического метра воды в час. Такой объем позволяет не только обеспечить жителей бесплатной питьевой водой, но и излишек будет использоваться для нужд производства.

"Этот проект — не только поддержка для общества, но и стратегическое развитие предприятия. Сейчас очищенную воду смогут использовать не только для производства, но и для экстемпоральных лекарств, которые раньше невозможно было изготавливать из-за нехватки соответствующей воды", — руководитель Николаевского областного совета.

Теперь жители Николаева могут набирать очищенную воду ежедневно с 8:00 до 18:00.

Ситуация с питьевой водой в Николаеве

Проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Напомним, в ноябре для украинцев изменятся тарифы на электричество, воду и газ. Также украинцы могут получить чужие долги за коммуналку.