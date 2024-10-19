Завершення будівництва водопроводу у Миколаєві планується у наступному році

Справний водогін. Фото ілюстративне: УНІАН

Будівництво водопроводу у Миколаєві завершать у серпні 2025 року. Наразі тривають роботи над розв'язання проблем з очисними спорудами міста, для чого залучатимуть міжнародну допомогу.

Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

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Допис пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України. Фото: скриншот

Водогін для Миколаєва

Будівництво водопроводу в Миколаївській області, яке є важливою частиною відновлення критичної інфраструктури, планують завершити до серпня 2025 року. За інформацією Міністерства, зараз важливим викликом залишаються очисні споруди міста, які потребують модернізації. З огляду на це, Україна звернулася до своїх французьких партнерів із проханням надати модульні очисні системи в рамках угоди на 200 мільйонів євро. Це дозволить значно покращити якість водопостачання в регіоні.

Крім того, паралельно з будівництвом водопроводу та модернізацією очисних споруд, Міністерство працює над реформою Агентства з питань водних ресурсів, щоб зробити його роботу більш прозорою та ефективною.

Ситуація з питною водою у Миколаєві

Проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.

Нагадаємо, українцям надіслали треті платіжки за газ. Також в Україні під час нового опалювального сезону 2024−2025 вартість централізованого опалення для більшості побутових споживачів залишиться незмінною.