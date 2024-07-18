Вііталій Кім про проєкти водогону та фортифікацій на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

У Миколаївській області активно реалізуються три значні проєкти, які часто плутають між собою: роботи щодо улаштування нового водогону, заміна старих мереж та встановлення фортифікаційних споруд. На тлі чуток про розкрадання бюджету, голова Миколаївської ОВА Віталй Кім подав детальнішу інформацію про перебіг робіт та документацію.

Про це в своєму Телеграм-каналі розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Заміна зношених водогінних мереж

На території міста Миколаєва ведеться активна робота з заміни старих водогінних мереж. За станом на сьогодні, було розірвано п’ять договорів та один скасовано. Державний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії передбачив кошти на реконструкцію шести ділянок водогонів у 2024 році, загальною сумою 745 млн гривень. Завдяки проведеним роботам вдалося суттєво зменшити вартість труб.

"Ми розірвали договори з одеською компанією, яка потрапляла в скандал. Я покажу ціни та акти.Також звертаюсь до правоохоронних органів, аби вони перевірили усі підприємства на предмет того, що вони могли щось десь неправильно вказати — вкрасти, коротше", — зазначив Віталій Кім.

Інформація щдодо реконструкції водогону. Фото: Віталій Кім

Щодо водогону, який буде забезпечувати місто Миколаїв питною водою з іншого міста області, то проблема у коштах на роботи. Питання фінансування цього проєкту наразі вирішується, і, ймовірно, буде здійснюватися за рахунок державного бюджету та допомоги партнерів.

Завершення робіт з фортифікацій

Роботи по будівництву фортифікаційних споруд в області завершено. На одному з об’єктів, про який раніше надавалася інформація, вартість колоди з доставкою по Україні була зменшена приблизно на 30% по факту виконаних робіт. Ці документи не є публічними.

"Фортифікації закінчено і закінчено добре. Виношу усі документи на "Прозорість та підзвітність" на перевірку. Усі підприємства будуть перевірені", — прокоментував Віталій Кім.

Вартість колод. Фото: Віталій Кім

Щодо питання перейменування вулиць, місцева влада ще не прийняла остаточного рішення. Це питання буде вирішене відповідно до потреб і побажань місцевого населення.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім був звинувачений у маніпуляціях щодо кошторисів на 1,5 млрд гривень. Усі справи стосувались фортифікацій в регіоні та будівництва водогону для Миколаєва.