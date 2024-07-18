Вииталий Ким о проектах водопровода и фортификаций в Николаевской области

Строительство водопровода и фортификаций — Ким предоставил подробную информацию о проектах Николаева
В Николаевской области активно реализуются три крупных проекта, которые часто путают между собой: работы по устройству нового водопровода, замена старых сетей и установка фортификационных сооружений. На фоне слухов о хищении бюджета глава Николаевской ОВ Виталий Ким подал более подробную информацию о ходе работ и документации.
Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Замена изношенных водопроводных сетей
На территории города Николаева ведется активная работа по замене старых водопроводных сетей. По состоянию на сегодняшний день было разорвано пять договоров и один отменен. Государственный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрел средства на реконструкцию шести участков водопровода в 2024 году, общей суммой 745 млн гривен. Благодаря проведенным работам удалось существенно снизить стоимость труб.
"Мы разорвали договоры с одесской компанией, которая попадала в скандал. Я покажу цены и акты. Также обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы они проверили все предприятия на предмет того, что они могли что-то неправильно указать — украсть, короче", — отметил Виталий. Ким.
Что касается водопровода, который будет снабжать Николаев питьевой водой из другого города области, то проблема в средствах на работы. Вопрос финансирования этого проекта решается и, вероятно, будет осуществляться за счет государственного бюджета и помощи партнеров.
Завершение работ по фортификациям
Работы по строительству фортификационных сооружений в области завершены. На одном из объектов, о котором ранее была предоставлена информация, стоимость бревна с доставкой по Украине была уменьшена примерно на 30% по факту выполненных работ. Эти документы не публичны.
"Фортификации закончены и закончены хорошо. Выношу все документы на "Прозрачность и подотчетность" на проверку. Все предприятия будут проверены", — прокомментировал Виталий Ким.
Что касается вопроса переименования улиц, местные власти еще не приняли окончательного решения. Этот вопрос будет решен в соответствии с потребностями и пожеланиями местного населения.
Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким был обвинен в манипуляциях по сметам на 1,5 млрд гривен. Все дела касались фортификаций в регионе и строительства водопровода для Николаева.
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