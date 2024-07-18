Вииталий Ким о проектах водопровода и фортификаций в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

В Николаевской области активно реализуются три крупных проекта, которые часто путают между собой: работы по устройству нового водопровода, замена старых сетей и установка фортификационных сооружений. На фоне слухов о хищении бюджета глава Николаевской ОВ Виталий Ким подал более подробную информацию о ходе работ и документации.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Замена изношенных водопроводных сетей

На территории города Николаева ведется активная работа по замене старых водопроводных сетей. По состоянию на сегодняшний день было разорвано пять договоров и один отменен. Государственный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрел средства на реконструкцию шести участков водопровода в 2024 году, общей суммой 745 млн гривен. Благодаря проведенным работам удалось существенно снизить стоимость труб.

"Мы разорвали договоры с одесской компанией, которая попадала в скандал. Я покажу цены и акты. Также обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы они проверили все предприятия на предмет того, что они могли что-то неправильно указать — украсть, короче", — отметил Виталий. Ким.

Информация о реконструкции водопровода. Фото: Виталий Ким

Что касается водопровода, который будет снабжать Николаев питьевой водой из другого города области, то проблема в средствах на работы. Вопрос финансирования этого проекта решается и, вероятно, будет осуществляться за счет государственного бюджета и помощи партнеров.

Завершение работ по фортификациям

Работы по строительству фортификационных сооружений в области завершены. На одном из объектов, о котором ранее была предоставлена информация, стоимость бревна с доставкой по Украине была уменьшена примерно на 30% по факту выполненных работ. Эти документы не публичны.

"Фортификации закончены и закончены хорошо. Выношу все документы на "Прозрачность и подотчетность" на проверку. Все предприятия будут проверены", — прокомментировал Виталий Ким.

Стоимость бревен. Фото: Виталий Ким

Что касается вопроса переименования улиц, местные власти еще не приняли окончательного решения. Этот вопрос будет решен в соответствии с потребностями и пожеланиями местного населения.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким был обвинен в манипуляциях по сметам на 1,5 млрд гривен. Все дела касались фортификаций в регионе и строительства водопровода для Николаева.