Віталія Кіма звинуватили в оборудках із закупівлями: деталі

Голова миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опинився в центрі скандалу через звинувачення у завищенні кошторисів на будівництво водогону і фортифікацій на суму 1,5 мільярда гривень. Ціни на труби для водогону були завищені у два-три рази порівняно з ринковими.

Про це пише видання "Наші Гроші".

Читайте також:

Деталі скандалу

Віталій Кім визнав завищення вартості на 30% та обіцяв домовитися про знижку. Проте жодних змін у кошторисах не відбулося. Крім того, згідно з бюджетом, труби діаметром 200 мм були закуплені за 3 954 грн за метр при ринковій ціні 1 600 — 1 700 грн за метр. А труби діаметром 160 мм були закуплені за ціною 3 054 грн за метр, тоді як ринкова ціна становила 1 050 — 1 200 грн за метр.

Ціни закупівель за даними видання. Фото: "Наші Гроші"

Окрім цього, підрядниками найняли скандальні фірми. Наприклад, ТОВ "Одеспеценерго" належить одеситу Вадиму Шевеленку, позаштатному раднику віце-прем’єра Ольги Стефанішиної , якого звільнили після скандалу з ветеринаром.

Про маржу у фортифікаціях

Виявилось, що з десятка замовників саме у кошторисах Миколаївської ОВА на загальну суму 0,5 млрд грн були найвищі відпускні ціни колод — 11 400 грн за кубометр та ще й плюс 720 грн/куб за доставку по території області. За даними видання "Наші гроші" біржова ціна — 2 400 грн за кубометр. Доставка залізницею до Миколаєва — ще до 1 500 грн. Ще 300 грн коштує підвезення/завантаження. Отже, за цими підрахунками відпускна ціна є 4 400 грн за кубометр.

Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот "Наші Гроші"

Вітай Кім у відповідь на звинувачення зазначив, що відпускна колод мала б бути 7 440 грн, а ще 3 960 грн — це ціна доставки. Тобто у сумі відпускна ціна та сама — 11 400 грн. Сам очільник Миколаївської ОВА поки що не надав детальних коментарів щодо висунутих звинувачень.

Ми писали, що чиновники Южненської міської ради на Одещині уклали угоду на поточний ремонт електричних мереж в парку Приморський з фізичною особою-підприємцем Олександром Булгаковим. Зазначимо, що він є чоловіком головної спеціалістки відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Южненської міської ради Карини Булгакової.