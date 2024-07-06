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Тендер для своїх — на Одещині віддали підряд чоловіку чиновниці

6 липня 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Южному відділи підряд на ремонт освітлення у парку чоловіку чиновниці
Ліхтарі в парку. Фото ілюстративне: unsplash
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Чоловік співробітниці Южненської міської ради отримав підряд на ремонт електромереж у парку Приморський. Вартість оновлення електрики склала понад сто тисяч гривень.

Про це пише "Антикорупційний вимір" з посиланням на закупівлю.

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Що відомо про закупівлю

Чиновники Южненської міської ради на Одещині уклали угоду на поточний ремонт електричних мереж в парку Приморський з фізичною особою-підприємцем Олександром Булгаковим. Вартість робіт, що охоплюють ділянку від літнього павільйону для шахово-шашкового клубу до трансформаторної підстанції № 838, склала 126 132 грн. Відомо, що підрядник зареєструвався як ФОП лише в лютому 2024 року, а уже у квітні він виграв аукціон. Окрім цього, Олександр Булгаков, за інформацією видання, за сумісництвом ще й чоловік головної спеціалістки відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Южненської міської ради Карини Булгакової.

Що відомо про сім’ю Булгакових

Водночас згідно з деклараціями Карини Булгакової, їхня родина не має власної нерухомості на Одещині. Єдина квартира, зазначена у власності її чоловіка, знаходиться в місті Ясинувата на Донеччині. При цьому її чоловік зареєстрований у квартирі на вулиці Будівельників, 7 в Южному. Булгакова також зазначила, що її чоловік працює в порту "ТІС" та ТОВ "Ліщани", остання з яких неодноразово отримувала підряди від Южненської міськради.

Більше про декларації чиновників на Одещині

Нагадаємо, Юрій Крук, депутат Одеської облради та ексочільник районної державної адміністрації, оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Експосадовець зазначив, що під час війни зареєстрував компанію в Словаччині, яка придбала готельний комплекс Altis на березі Оровського водосховища.

Також ми писали, що перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський, представник партії "Батьківщина", опублікував свою декларацію за 2023 рік. В документі він зазначив позику у розмірі 2,83 мільйона гривень, яку отримав від російського олігарха.

Додамо, голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі, що коштує понад 12 мільйонів гривень. 

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