Бізнес у ЄС та три зарплатні — ексголова Одеської РВА Крук опублікував декларацію

Юрій Крук, депутат Одеської облради. Фото: facebook/ Юрій Крук

Юрій Крук, депутат Одеської облради та ексочільник районної державної адміністрації, оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Експосадовець зазначив, що під час війни зареєстрував компанію в Словаччині, яка придбала готельний комплекс Altis на березі Оровського водосховища.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Бізнес під час війни

Згідно з декларацією, в квітні 2022 року Юрій Крук разом із дружиною, братом В'ячеславом та давнім бізнес-партнером Олександром Ройтбургом зареєстрували фірму Altis Olympic Resort s.r.o. в Словаччині. У листопаді 2022 року компанія стала власником готельного комплексу Altis, який включає в себе власну хокейну арену, корти, басейни та СПА-центр.

Це чотиризірковий готель на 47 номерів, розташований на території площею 13 тисяч кв. м. Вартість проживання в найдешевшому номері становить понад 7 000 гривень за добу. Комплекс не працював три роки, але цього сезону після реконструкції знову відкрив свої двері для гостей.

Також у червні 2022 року Юрій Крук зареєстрував фірму World Wild Fish s.r.o., яка раніше значилася в реєстрах як медична компанія Into-Sana s.r.o. Основним видом діяльності нової компанії є ремонт предметів особистого та побутового призначення.

Продаж активів в Україні

Паралельно з придбанням нерухомості за кордоном, Юрій Крук активно розпродавав активи в Україні. У червні 2023 року родина виставила на продаж за півтора мільйона доларів "паркінг" біля Марістелли, який фактично є шестиповерховим бізнес-центром на 2 000 кв. м комерційної площі. Раніше Круки продали торговий центр "Волна" в Южному за 147 мільйонів гривень і готель "Моряк" у Чорноморську за 84 мільйони гривень.

Доходи та фінансовий стан

Юрій Крук вказав у декларації, що мав декілька шляхів отримання доходу. А саме:

заробітна плата в райдержадміністрації Одеси — 463 380 гривень;

заробітна плата в ТОВ "Українська національна транспортна компанія" — 48 571 гривень;

дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — 40 033 000 гривень.

Шляхи доходу Юрія Крука. Фото: скриншот

Родина зберігає великі статки як готівкою у національній та іноземній валютах. Так, Юрій Крук разом із дружиною, Світланою, мають 850 000 доларів, 305 398 євро. Окрім цього у документі Крук зазначив 36 300 000 гривень, які зареєстровані виключно на дружину.

Щодо банківських рахунків, то сім'я має декілька невеликих заощаджень у багатьох банках світу, накшталт KBC Brussels, TATRA BANKA, ZAPAD BANKA та AXA BANK.

Світлана Крук зберігає валюту у банках ЄС. Фото: скриншот



Інші декларації посадовців

Ми писали, що перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський, представник партії "Батьківщина", опублікував свою декларацію за 2023 рік. В документі він вказав позику у розмірі 2,83 мільйона гривень, яку отримав від російського олігарха.

Також ми писали, що голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі, що коштує понад 12 мільйонів гривень.

Додамо, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина Лариса Лукова стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті.