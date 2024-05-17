Перший заступник голови Одеської облради взяв позику у російського олігарха — декларація чиновника

Перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський. Фото: Олег Радковський/facebook

Перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський, представник партії "Батьківщина", опублікував свою декларацію за 2023 рік. В документі він вказав позику у розмірі 2,83 мільйона гривень, які отримав від російського олігарха.

Про це Новини.LIVE дізнались з з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Сумнівна позика

У 2011 році Радковський взяв позику у Пономарчука, російського олігарха з Вінниці, підписавши розписку з умовою сплати 25% річних. Проте він не повернув борг у встановлений термін. Пономарчук звернувся до суду, вимагаючи повернення боргу у розмірі 750 тисяч доларів, а також відсотків за користування позикою у розмірі 556 тисяч доларів та додаткових процентів у 22,5 тисяч доларів. Одеський апеляційний суд задовольнив його вимоги, і наразі рішення має виконувати виконавча служба Мін’юста.

Фінансовий стан посадовця

Радковський задекларував 9 мільйонів гривень та 100 тисяч доларів готівкою. Також він має кредит з 2004 року від банку з боргом у 183 тисяч доларів.

Дружина чиновника Наталя володіє багатьма коштовностями, зокрема годинниками та ювелірними прикрасами й одягом. З майна дружини вартість вказана на годинники, а саме:

Годинник марки Franck Muller — 800 000 гривень;

Годинник марки Rolex — 100 000 гривень;

Годинник марки Сartier — 150 000 гривень.

Вартість іншого майна Наталі Радковської та її прибуток у декларації не відображені.

Відсутня інформація щодо вартосі майна Наталії Радковської. Фото: скриншот

Нерухомість та розкішне життя

Під час повномасштабної війни Радковський придбав квартиру площею 86,7 кв. м та автомобіль Mercedes Benz GL 550 (2007 року випуску), не зазначивши їх вартість. Також він не вказав вартість майна, яке належить його дружині, зокрема земельної ділянки площею 907 кв. м та квартири площею 146,8 кв. м.

Інші декларації в Одесі

Нагадаємо, що голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі, що коштує понад 12 мільйонів гривень.

Ми писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина Лариса Лукова стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті.

Також ми повідомляли, що заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.