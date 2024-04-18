Дружина бере кредити та купляє нові машини — декларація заступника голови Одеської ОВА

Сергій Кропива, заступник голови Одеської ОВА, Фото: Сергій Кропива

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Доходи Сергія Кропиви

В декларацій заступник голови Одеської ОВА вказав, що отримав значні суми доходу від підприємницької діяльності та заробітну плату за основним місцем роботи.

Дохід від підприємницької діяльності — 4 821 704 гривні.

Заробітна плата за основним місцем роботи (в ОВА): 298 740 гривень.

Окрім цього, Ірина Кропива отримала минулого року дохід у 5 396 970 гривень. Також у вересні жінка взяла кредит на понад 2 мільйони гривень, але на кінець року винна була вже лише 1 мільйон 745 тисяч гривень.

Статки родини

Готівкою Сергій та Ірина Кропива зберігають немаленькі суми. В декларації заступник ОВА вказав близько 80 тисячі доларів та більше ніж 3 мільйони гривень:

Ірина Кропива —35 000 доларів та 2 930 000 гривень.

Сергій Кропива — 55 500 доларів та 555 000 гривень.

На банківських рахунках у Сергія та Ірини Кропиви зберігається загалом:

177 436 гривень.

10 000 доларів

2 343 євро.

Задеклароване майно родини Кропиви

Ірина Кропива придбала Mercedes-Benz GLE-Class 2023 за 4 973 761 гривень, проте дві автівки родина продала:

Hyundai Tucson 2016 — за 810 000 гривень.

Toyota Camry 2016 — за 518 000 гривень. Автомобіль Ірини Кропиви. Фото: скриншот

Сергій Кропива володіє половиною квартири площею 36,2 кв.м в Золотоноші у Черкаській області.Разом із батьком, Василем Кропивою, володіють і користуються квартирою 61,8 кв.м в Києві.

Інші декларації

Раніше ми писали, що голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко оприлюднив свої декларації за 2022 та 2023 роки. За два роки він відзначився отриманням двох нових квартир у Одесі та придбанням автомобіля Toyota Camry.



Також ми повідомляли, що голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив свіжу декларацію. За 2023 рік родина посадовця значно розширила свій майновий портфель новими машинами та квартирами.