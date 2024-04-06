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Нова машина та квартири — голова Одеської облради суттєво розширив своє майно у 2023 році

6 квітня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нова машина та квартири — голова Одеської облради суттєво розширив своє майно у 2023 році
Григорій Діденко. Фото: sluga-narodu.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив свіжу декларацію. За 2023 рік родина посадовця значно розширила свій майновий портфель новими машинами та квартирами. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Нерухоме майно сім’ї Діденко

За даними декларації, у голови облради з’явилися в оренді дві великі квартири в Одесі, кожна з яких має площу понад 160 квадратних метрів. Зазначимо, що у 2022 році вони володіли нежитловим приміщенням у Трускавці, земельною ділянкою в Угорщині, часткою у квартирі у Донецьку та ще однією квартирою у Києві, а також орендували декілька невеликих квартир в Одесі. Новинкою у декларації також став позашляховик Audi SQ8 2021 року випуску, який матір голови облради судячи з усього придбала за пенсію. Вартість такого автомобіля становить майже п'ять мільйонів гривень.

Коштовності в декларації

Крім цього, в декларації зазначено й цінне майно, що належить дружині голови облради Юлії Діденко, яка є народним депутатом України. У неї є багато ювелірних виробів: золото та діаманти, а також годинник Rolex та пальто з хутра норки з соболиним коміром. Григорій Діденко також має декілька дорогих годинників від відомих виробників.

Грошові збереження

Зарплата голови обласної ради за 2023 рік становила 678 тисяч гривень, а його дружини — 603 тисячі гривень. Крім того, Григорій Діденко зберігає значну суму готівки в євро — понад 217 тис., а Юлія Діденко — в доларах 180 тисяч. У гривнях на банківських рахунках голови облради зберігається трохи менш як 10 тисяч, а у його дружини понад 42 тисячі.

Нагадаємо, Голова Одеської районної державної адміністрації Олександр Гринчак показав розкішні автівки, які знаходяться у власності його родичів та дружини, а також чималі грошові збереження. Крім цього, міський голова Одеси Геннадій Труханов теж оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Відомо, що в очільника міста кудись зник багатий вітчим. 

декларація
Одеса
квартири
авто
гроші
Одеська область
Одеська ОДА
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