Нова машина та квартири — голова Одеської облради суттєво розширив своє майно у 2023 році

Григорій Діденко. Фото: sluga-narodu.com

Голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив свіжу декларацію. За 2023 рік родина посадовця значно розширила свій майновий портфель новими машинами та квартирами.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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За даними декларації, у голови облради з’явилися в оренді дві великі квартири в Одесі, кожна з яких має площу понад 160 квадратних метрів. Зазначимо, що у 2022 році вони володіли нежитловим приміщенням у Трускавці, земельною ділянкою в Угорщині, часткою у квартирі у Донецьку та ще однією квартирою у Києві, а також орендували декілька невеликих квартир в Одесі. Новинкою у декларації також став позашляховик Audi SQ8 2021 року випуску, який матір голови облради судячи з усього придбала за пенсію. Вартість такого автомобіля становить майже п'ять мільйонів гривень.

Коштовності в декларації

Крім цього, в декларації зазначено й цінне майно, що належить дружині голови облради Юлії Діденко, яка є народним депутатом України. У неї є багато ювелірних виробів: золото та діаманти, а також годинник Rolex та пальто з хутра норки з соболиним коміром. Григорій Діденко також має декілька дорогих годинників від відомих виробників.

Грошові збереження

Зарплата голови обласної ради за 2023 рік становила 678 тисяч гривень, а його дружини — 603 тисячі гривень. Крім того, Григорій Діденко зберігає значну суму готівки в євро — понад 217 тис., а Юлія Діденко — в доларах 180 тисяч. У гривнях на банківських рахунках голови облради зберігається трохи менш як 10 тисяч, а у його дружини понад 42 тисячі.

Нагадаємо, Голова Одеської районної державної адміністрації Олександр Гринчак показав розкішні автівки, які знаходяться у власності його родичів та дружини, а також чималі грошові збереження. Крім цього, міський голова Одеси Геннадій Труханов теж оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Відомо, що в очільника міста кудись зник багатий вітчим.