Мер Одеси оприлюднив декларацію за 2023 рік — які статки показав

Геннадій Труханов. Фото: УНІАН

Міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Очільник показав значний дохід від різних джерел та відсутність нового майна торік. Також мер залишився без багатого вітчима.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Згідно з оприлюдненою декларацією, Труханов отримав доходи від різних джерел, зокрема, він вказав заробітну плату у розмірі 293 169 гривень, дохід від оренди у сумі 388 386 гривень, а також пенсію матері — 63 572 гривень.

Окрім цього, у родини мера не відбулося значних змін у майновому статусі. Зокрема, за даними декларації, Геннадій Труханов має спільний з матір'ю будинок та земельну ділянку в Одесі, квартиру та інші активи у місті.

З документів також стало відомо, що у нього більше немає вітчима, який у 2021 році подарував його матері 11,5 мільйонів гривень.

Скільки грошей на рахунках у мера

У декларації вказано, що на рахунках у банку Геннадія Труханова зберігалася значна сума грошей, а саме 445 656 гривень та 2 526 доларів. Водночас його мати, Марія Труханова, мала на рахунках значну кількість грошей та валюти — 686 140 гривень, 502 782 долари та 25 979 євро.

Коштовності мера та його матері

Геннадій Труханов не мав нових придбань майна протягом минулого року. У мера є годинники фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne. У його матері теж незмінним залишається годинник Bovet, дві каблучки, дві пари сережок та підвіска.

Інші декларації

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