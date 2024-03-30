Мэр Одессы обнародовал декларацию за 2023 год — какое состояние показал

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН

Мэр Одессы Геннадий Труханов обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Глава показал значительный доход от разных источников и отсутствие нового имущества в прошлом году. Также мэр остался без богатого отчима.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что задекларировал Труханов и его семья

Согласно обнародованной декларации, Труханов получил доходы от разных источников, в частности, он указал заработную плату в размере 293 169 гривен, доход от аренды в сумме 388 386 гривен, а также пенсию матери — 63 572 гривен.

Кроме того, у семьи мэра не произошло значительных изменений в имущественном статусе. В частности, по данным декларации, Геннадий Труханов имеет общий с матерью дом и земельный участок в Одессе, квартиру и другие активы в городе.

Из документов также стало известно, что у него больше нет отчима, который в 2021 году подарил его матери 11,5 миллиона гривен.

Сколько денег на счетах у мэра

В декларации указано, что на счетах в банке Геннадия Труханова хранилась значительная сумма денег, а именно 445 656 гривен и 2 526 долларов. В то же время, его мать, Мария Труханова, имела на счетах значительное количество денег и валюты — 686 140 гривен, 502 782 доллара и 25 979 евро.

Драгоценности мэра и его матери

У Геннадия Труханова не было новых приобретений имущества в течение прошлого года. У мэра есть часы фирм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne. У его матери тоже неизменными остаются часы Bovet, два кольца, две пары серьг и подвеска.

Другие декларации

Напомним, заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский обнародовал состояние. В год полномасштабного вторжения России супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.

Кроме того, стало известно, сколько заработал председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и народный депутат Украины Алексей Гончаренко, у которого очень состоятельная жена.

Еще свое состояние обнародовала и главная финансистка города Одессы. Светлана Бедрега получила около миллиона зарплаты за год полномасштабного вторжения.